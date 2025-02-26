***

– Фима! Ты можешь уже не зевать, когда я с тобой разговариваю?!

– Раечка! Я не зеваю! Я просто пытаюсь хоть шо-то сказать!

***

Зять – теще:

– Мама! Не то шобы я не раз вас видеть… Я просто не успеваю за вами соскучиться!

***

Любовница звонит Эмику:

– Масик, ты уже можешь говорить?

Эмик (шёпотом):

– Ойц, Рива, извини, я щас таки немножечко женат…

***

Роза навестила своего мужа в одесской тюрьме:

– Сёма, ну и шо, как ты здесь?

– Ой, Розочка… Выйти никуда нельзя, охрана чуть что орет и еда тоже ни к черту! В общем, таки как дома!

Мало анекдотов? А сюда заглянуть?