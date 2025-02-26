***
– Фима! Ты можешь уже не зевать, когда я с тобой разговариваю?!
– Раечка! Я не зеваю! Я просто пытаюсь хоть шо-то сказать!
***
Зять – теще:
– Мама! Не то шобы я не раз вас видеть… Я просто не успеваю за вами соскучиться!
***
Любовница звонит Эмику:
– Масик, ты уже можешь говорить?
Эмик (шёпотом):
– Ойц, Рива, извини, я щас таки немножечко женат…
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Роза навестила своего мужа в одесской тюрьме:
– Сёма, ну и шо, как ты здесь?
– Ой, Розочка… Выйти никуда нельзя, охрана чуть что орет и еда тоже ни к черту! В общем, таки как дома!
Мало анекдотов? А сюда заглянуть?
- Как Циля коротко и ясно с мужем поговорила;
- Что советует внучке Роза Марковна;
- Моня, Розочка, носки и очень вкусный кофе.