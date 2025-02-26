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– Фіма! Ти можеш уже не позіхати, коли я з тобою розмовляю?!
– Раєчка! Я не позіхаю! Я просто намагаюся хоч щось сказати!
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Зять – тещі:
– Мамо! Не те шоби я не раз вас бачити… Я просто не встигаю за вами скучити!
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Коханка телефонує Еміку:
– Масик, ти вже можеш говорити?
Емік (пошепки):
– Ойц, Ріва, вибач, я щас таки трішечки одружений…
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Роза відвідала свого чоловіка в одеській в’язниці:
– Сема, ну і шо, як ти тут?
– Ой, Розочка… Вийти нікуди не можна, охорона ледве що кричить і їжа теж ні до біса! Загалом, як удома!
Мало анекдотів? А сюди заглянути?
- Як Циля коротко та ясно з чоловіком поговорила;
- Що радить онуці Роза Марківна;
- Моня, Розочка, шкарпетки та дуже смачна кава.