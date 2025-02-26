***

– Фіма! Ти можеш уже не позіхати, коли я з тобою розмовляю?!

– Раєчка! Я не позіхаю! Я просто намагаюся хоч щось сказати!

***

Зять – тещі:

– Мамо! Не те шоби я не раз вас бачити… Я просто не встигаю за вами скучити!

***

Коханка телефонує Еміку:

– Масик, ти вже можеш говорити?

Емік (пошепки):

– Ойц, Ріва, вибач, я щас таки трішечки одружений…

***

Роза відвідала свого чоловіка в одеській в’язниці:

– Сема, ну і шо, як ти тут?

– Ой, Розочка… Вийти нікуди не можна, охорона ледве що кричить і їжа теж ні до біса! Загалом, як удома!

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