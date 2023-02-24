Одесса: вор в законе хотел установить уголовные порядки и мог работать на россию

Полиция провела масштабную спецоперацию по задержанию уголовников в Одесской области. Среди них граждане Украины и иностранцы. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

На «сходке» преступники делили сферы влияния в Одессе

В ходе оперативных мероприятий полицейские получили доказательства причастности лиц с самыми высокими званиями в иерархии криминального мира к организации и участию в так называемой «сходке».

Возглавлял «сходку», находящийся под санкциями «вор в законе» по прозвищу «Лавасогли-Батумский». На преступном собрании назначили «смотрящих» в Одесском СИЗО и Черноморске.

Также преступники выбрали лиц среди арестованных и находящихся на свободе, которые будут отвечать за сбор и распределение средств «преступного общака», а также за «кураторство» преступных групп, которые планируют «работать» на территории области.

Уголовников могла использовать россия

Известно, что 41-летний уроженец Грузии «вор в законе» «Лавасогли-Батумский» входит в ближайшее окружение «вора в законе» по прозвищу «Шакро Молодой», который поддерживает войну РФ против Украины и дал свое «добро» на участие российских ув в боевых действиях. Имея дружеские отношения с Лавасогли-Батумским, Шакро Молодой хотел использовать его связи в пользу государства-агрессора.

Чтобы не допустить реализации преступных намерений и распространения криминалитетом своего влияния, полиция, вместе с прокуратурой, провели спецоперацию.

В результате задержали двоих «смотрящих» за городом Черноморск и отдельным корпусом в СИЗО (последний, если бы выполнил все поставленные перед ним преступные задачи, стал бы «вором в законе»).

«Своих» авторитетов будут судить, а иностранных — выдворят

По итогам спецоперации шесть человек получили сообщения о подозрении. Среди них – «вор в законе» по прозвищу «Лавасогли-Батумский», четверо так называемых «смотрящих» — за госучреждением «Одесский следственный изолятор» и отдельными его корпусами, за городом Черноморск, а также бывший «куратор» за этим городом.

Представителям высшей иерархии преступного мира инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных:

ч. ч. 2 и 3 ст. 255-1(Установление или распространение преступного воздействия);

ч. 1 ст. 255-2 (Организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходе)) Уголовного кодекса Украины.

Были проведены 29 обысков по местам жительства и содержания подозреваемых, а также приближенных к ним лиц. В результате полиция изъяла оружие, деньги, запрещенные в обращении вещества, автомобили, а также «инструкции», как себя вести и что говорить в случае разоблачения правоохранителями.

Решается вопрос об избрании мер задержанным лицам, оглашении «вора в законе» в международный розыск и принудительном выдворении из страны лиц из его окружения с иностранным гражданством.



Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что из Одессы выдворили другого криминального «авторитета», который сотрудничал с россией, гражданина Грузии.

Также были опасения, что российские спецслужбы будут использовать уголовников для беспорядков, провокаций и мятежей 2 мая 2022 года.