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Відомий одеський «вор в законі» отримав нову підозру

Відомий одеський «вор в законі» отримав нову підозру

Оголошений у міжнародний розшук “злодій у законі” на прізвисько “Лавасогли-Батумський” і шестеро його “ставлеників” отримали нові підозри. Їх звинувачують у створенні злочинного угруповання на Одещині.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Раніше вони отримали підозру за поширення злочинного впливу та участь у “сходці”.

За даними слідства, «вор в законі» із списку санкцій РНБО на прізвисько «Лавасогли Батумський», з метою встановлення глобального контролю над злочинною діяльністю на території Одеси та області, призначив своїх представників – «положенців» та «смотрящих», тобто осіб, на певній території діючих від імені та під протекторатом «злодія в законі».

Ієрархія злочинного світу Одещини

Лавасоглы Батумський безпосередньо координував діяльність створеної ним злочинної організації як у свободі і у місцях несвободи.

За його рішенням до ієрархії входили представники криміналітету:

  • «смотрящий» за Одеським слідчим ізолятором «положенець» на прізвисько «Рома Батумський»;
  • «смотрящий» за корпусом №1 Одеського слідчого ізолятора на прізвисько «Мотиль»;
  • «смотрящий» за м. Ізмаїл на прізвисько «Мєчу»;
  • ««положенець» і «смотрящий » у м. Чорноморську на прізвисько «Гном»;
  • «смотрящий » у м. Чорноморську на прізвисько «Подушка» (після затримання правоохоронцями «Гнома»);
  • «авторитет», який чинив злочинний вплив на окремі події в суспільстві, на прізвисько «Алдаш».

одесский криминалитет

Злочинне угруповання отримувало дохід отримувало з усієї злочинної діяльності в Одеському регіоні:

  • гральний бізнес,
  • викрадення автотранспорту,
  • вимагання,
  • крадіжки,
  • пограбування тощо.

Діючи від імені “злодія в законі”, “авторитети” контролювали злочинну діяльність на території поширення свого впливу, спонукали рядових виконавців до скоєння злочинів і сприяли їх вчиненню, організовували “сходки” та наповнювали “злодійський общак”.

Поряд із цим, «зморені», які перебували в місцях несвободи, поширювали свій злочинний вплив на нижчих за ними за «статусом» у злочинній ієрархії осіб, а також на всі протиправні відносини в колоніях та слідчих ізоляторах регіону.

Покарання

Наразі четверо підозрюваних перебувають у слідчому ізоляторі, один з яких є ставлеником «злодія в законі» і займає найвищу ланку в кримінальній ієрархії в ГУ «ОСІ» на прізвисько «Рома Батумський» та засуджений до довічного ув’язнення.

«Лавасоглі-Батумський» та його довіреній особі – «кримінальному авторитету» – заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 255 Кримінального кодексу України. Вони оголошені у розшук.

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