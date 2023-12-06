Одесский военнослужащий получил от Президента сертификат на жилье

Об этом стало известно из списка военнослужащих ВСУ и членов семей погибших Героев Украины, которым вручат сертификаты на жилье. Сегодня их получили 12 Героев и девять семей погибших.

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Сергей Дудин в составе подразделения уничтожал вражескую технику и оккупантов вблизи населенного пункта Лозовая Херсонской области с августа по ноябрь 2022 года. Участвовал в штурмах и освобождении из-под оккупации села Сухой Пруд Херсонской области. Во время боевых действий получил ранения. После лечения сразу вернулся на службу. 24 июня Владимир Зеленский присвоил ему звание «Герой Украины» и вручил орден «Золотая Звезда».

«С ноября 2022 года по настоящее время подразделения батальона морской пехоты нанесли значительные потери противнику на Донецком направлении, в живой силе погибшими до 100 захватчиков, ранеными до 150, в технике: четыре ед. ББМ, два танка», — говорится в документе.

Кто получит жилье от государства

Собственное жилье от государства получат защитники, которым с начала войны присвоено звание Героев Украины.

За время полномасштабного вторжения звание Героя Украины и орден «Золотая Звезда» получили 360 человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы начинаем воплощать в жизнь важную инициативу, которая направлена на реализацию простого принципа: Украина защищает тех, кто защищает Украину. По этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена «Золотая Звезда». Все без исключения», — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский пояснил, что инициатива касается как Героев Украины, так и семей тех, кому это звание присвоено посмертно.

«Я искренне благодарю всех вас, наших Героев, за все, что вы сделали. Я искренне благодарю семьи погибших за выдержку и отвагу. Я искренне верю, что однажды о доблести и подвиге каждого Героя Украины будут знать все в мирной Украине — Украине, которая победила. Которая победит», — отметил президент.

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