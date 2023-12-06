Новости Одессы и Одесской области

Одесский военнослужащий получил от Президента сертификат на жилье

Одесский военнослужащий получил от Президента сертификат на жилье

Президент Владимир Зеленский вручил первые сертификаты на квартиру Героям Украины, пообещав обеспечить жильем всех, кто воевал с 2014 года. Среди них — заместитель командира батальона одесской морской пехоты 35-ой отдельной бригады морской пехоты Командования морской пехоты ВМС ВСУ майор Сергей Дудин. 

Об этом стало известно из списка военнослужащих ВСУ и членов семей погибших Героев Украины, которым  вручат сертификаты на жилье. Сегодня их получили 12 Героев и девять семей погибших.

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Сергей Дудин в составе подразделения уничтожал вражескую технику и оккупантов вблизи населенного пункта Лозовая Херсонской области с августа по ноябрь 2022 года. Участвовал в штурмах и освобождении из-под оккупации села Сухой Пруд Херсонской области. Во время боевых действий получил ранения. После лечения сразу вернулся на службу. 24 июня Владимир Зеленский присвоил ему звание «Герой Украины» и вручил орден «Золотая Звезда».

«С ноября 2022 года по настоящее время подразделения батальона морской пехоты нанесли значительные потери противнику на Донецком направлении, в живой силе погибшими до 100 захватчиков, ранеными до 150, в технике: четыре ед. ББМ, два танка», — говорится в документе.

Кто получит жилье от государства

Собственное жилье от государства получат защитники, которым с начала войны присвоено звание Героев Украины.

За время полномасштабного вторжения звание Героя Украины и орден «Золотая Звезда» получили 360 человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы начинаем воплощать в жизнь важную инициативу, которая направлена на реализацию простого принципа: Украина защищает тех, кто защищает Украину. По этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена «Золотая Звезда». Все без исключения», — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский пояснил, что инициатива касается как Героев Украины, так и семей тех, кому это звание присвоено посмертно.

«Я искренне благодарю всех вас, наших Героев, за все, что вы сделали. Я искренне благодарю семьи погибших за выдержку и отвагу. Я искренне верю, что однажды о доблести и подвиге каждого Героя Украины будут знать все в мирной Украине — Украине, которая победила. Которая победит», — отметил президент.

Фото иллюстративное

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