Мария Дашковская: военный медик из Балты, отдавшая сердце службе

С Донетчины — на родину

Родилась Мария в селе Плоское, что на Балтщине. Окончила Одесский медицинский университет. Вышла замуж и поехала с мужем на его родину, в Донецк. Там было все: работа, любовь, большой дом в центре города. Но события 2014-го заставили делать выбор.

И женщина оставила все и переехала с сыном на свою родину. Мужчина не поехал с семьей, сославшись на то, что у него в Донецке родители.

В Балте госпожа Дашковская возглавила рентгенологическое отделение, занялась волонтерством. Сегодня она — заместитель командира инженерно-саперной роты 184-го учебного центра, медик и советник генерала — командира воинской части — по вопросам гендерного равенства.

Первая боевая тревога

— Когда прозвучала боевая тревога на рассвете 24 февраля, мы все стали в очередь за оружием. Тогда я прочитала, что ракета прилетела на Подольщину. Очень переживала, чтобы мои родители не оказались в оккупации, потому что их бы не жалели. Ведь их дети — военные. Я видела, что происходило на востоке страны, — рассказывает Мария.

К сожалению, сегодня в Небесном войске есть ее побратимы, есть ребята, с которыми росла в селе, с которыми шла бок о бок на Марше достоинства или волонтерила.

— Больно. К потерям привыкнуть нельзя, — делится женщина.

О женщинах на войне

В своем подразделении Мария Дашковская не единственная женщина. Их семеро. Каких-то особых условий женщины не требуют. Просто само собой так складывается, что, если приходится где-то ночевать, то для них выделяют отдельную комнату, если надо принять душ, то первыми идут женщины. Каждой из них за сорок лет и каждая пришла сознательно в ряды ВСУ. Мария говорит, если бы им что-то было срочно нужно в бытовом плане, командир сделал бы это для них. Но все, что устраивает ребят, устраивает и женщин. Служебные отношения здесь базируются на взаимном уважении и доверии.

— Например, в 2021 году мы поднимали тему о форме для женщин. Однако сегодня это не имеет никакого значения. Главное — изгнать врага с нашей земли, — говорит Мария.

Песня для Марички

Уже давно Маричка слушает сугубо украинские песни. Иногда включает до сих пор популярную песню молодости ее родителей «Маричка». Именно благодаря ей родители назвали дочь Маричкой. Но во время регистрации им сказали, что такого имени нет и записали Марией. Однако для родителей и друзей она — Маричка.

Дома ее ждут родители и сын Роман. Он заканчивает обучение в медуниверситете и планирует связать судьбу с военной медициной. Мать поддерживает выбор сына, как в свое время и ее родители приняли ее выбор.