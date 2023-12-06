Одеський військовослужбовець отримав від Президента сертифікат на житло

Про це стало відомо зі списку військовослужбовців ЗСУ та членів сімей загиблих Героїв України, яким вручать сертифікати на житло. Сьогодні їх отримали 12 Героїв та дев’ять сімей загиблих.

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Сергій Дудін у складі підрозділу знищував ворожу техніку та окупантів поблизу населеного пункту Лозова Херсонської області із серпня по листопад 2022 року. Брав участь у штурмах та звільненні з-під окупації села Сухий Ставок Херсонської області. Під час бойових дій отримав поранення. Після лікування одразу повернувся на службу. 24 червня Володимир Зеленський присвоїв йому звання “Герой України” та вручив орден “Золота Зірка”.

“З листопада 2022 року до теперішнього часу підрозділи батальйону морської піхоти завдали значних втрат противнику на Донецькому напрямку, в живій силі загиблими до 100 загарбників, пораненими до 150, у техніці: чотири од. ББМ, два танки”, – йдеться в документі.

Хто отримає житло від держави

Власне житло від держави отримають захисники, яким від початку війни надано звання Героїв України.

За час повномасштабного вторгнення звання Героя України та орден “Золота Зірка” отримали 360 осіб, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ми починаємо втілювати в життя важливу ініціативу, спрямовану на реалізацію простого принципу: Україна захищає тих, хто захищає Україну. З цієї ініціативи всі, хто з початку війни отримав звання Героя України, одержують власне житло. Усі, хто захищаючи державу, став кавалером ордена «Золота Зірка». Усі без винятку», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський пояснив, що ініціатива стосується як Героїв України, так і сімей тих, кому це звання надано посмертно.

«Я щиро дякую всім вам, нашим Героїв, за все, що ви зробили. Я щиро дякую сім’ям загиблих за витримку та відвагу. Я щиро вірю, що одного разу про доблесть та подвиг кожного Героя України знатимуть усе у мирній Україні — Україні, яка перемогла. Яка переможе», – зазначив президент.

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