Илья Пилипенко, бывший матрос из Одессы, получил ранение в сентябре 2022 года во время боевых действий под Белогоркой Херсонской области. После этого он начал заниматься адаптивным спортом. На Играх непокоренных в Канаде он участвовал не только в колесном баскетболе, но и в беге на 100 и 400 метров, а также в плавании на 50 и 100 метров вольным стилем и на 50 метров брассом.

В соревнованиях по колесному баскетболу Илья выступал в составе Объединенной сборной непокоренных-3, которая объединяет спортсменов из разных стран. Команда завоевала бронзовую медаль, что стало значительным достижением для одесского ветерана.

Сам Илья Пилипенко поделился впечатлениями от соревнований, отметив, что главным для него было получить удовольствие от игры и процесса. Однако бронзовая медаль стала приятным завершением дня.

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