Ілля Пилипенко, колишній матрос з Одеси, отримав поранення у вересні 2022 року під час бойових дій під Білогіркою Херсонської області. Після цього він почав займатися адаптивним спортом. На Іграх нескорених у Канаді він брав участь не лише у колісному баскетболі, але й у бігу на 100 та 400 метрів, а також у плаванні на 50 та 100 метрів вільним стилем і на 50 метрів брасом.

У змаганнях з колісного баскетболу Ілля виступав у складі Об’єднаної збірної нескорених-3, яка об’єднує спортсменів з різних країн. Команда здобула бронзову медаль, що стало значним досягненням для одеського ветерана.

Сам Ілля Пилипенко поділився враженнями від змагань, зазначивши, що головним для нього було отримати задоволення від гри та процесу. Проте бронзова медаль стала приємним завершенням дня.

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