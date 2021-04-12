По магистральному маршруту «Север – Юг» трамваи пойдут не раньше 2023 года. Даже при наличии не отделенных от автотрассы участков, они смогут доставить пассажира из одного конца Одессы в другой на полчаса быстрее, чем сейчас.

И это лишь один из нюансов неспешной транспортной революции, в результате которой одесситы должны получить чистый воздух и возможность передвигаться по городу с комфортом и за недорого.

Трамваи в Одессе: лучше позже, да лучше

Почему неспешной? Потому что все, что делается за бюджетные деньги, сопряжено с целым рядом согласований и сложных процедур. В прошлом году так и не удалось провести тендер на приобретение новых трамваев для проекта «Север – Юг». Ни один из троих участников торгов не смог выполнить его строгие условия. Европейский инвестиционный банк, который финансирует проект, предлагает смягчить условия тендера, коль уж они оказались невыполнимыми. Город в ходе переговоров с банком старается не смягчить их сверх меры. Сроки, необходимые для закупки нового подвижного состава, по сути, являются лимитирующими для всего проекта.

— Если мы сейчас проведем тендер и запустим закупку, то в 2022 году получим первый трамвай из запланированных 12-14, — сообщил «ОЖ» Сергей Тетюхин, директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета. — А полноценный запуск проекта придется где-то на 2023-2024 год.

100 троллейбусов

и

140 трамваев

в часы пик работают одновременно на одесских маршрутах

Еще один повод не гнать — необходимость реконструкции некоторых участков будущего маршрута. Физически южный и северный участки проекта уже соединены — рельсы под Пересыпским мостом проложены. После завершения ремонтных работ на Новощепном ряду — на это потребуется не больше месяца — маршрут теоретически можно было бы запустить. Но запланирован ремонт участка между Новощепным и Пантелеймоновской — до соединения с ранее отремонтированным участком Преображенской.

Будет ли трамвайный маршрут скоростным?

Повод для пессимизма давал тот факт, что реконструкция проводится без отделения трамвайных путей от автодороги. Так прошла реконструкция Преображенской и, судя по всему, будет на Новощепном. По мнению экспертов, это негативно скажется на скорости передвижения на будущем трансодесском маршруте. Сергей Тетюхин заверяет, что эффективность проекта удастся сохранить.

— За счет того, что мы покупаем новый подвижной состав и сокращаем интервал, соединив рельсы под Пересыпским мостом, среднее время в пути сокращается на полчаса. Общая длина магистрального маршрута «Север — Юг» — 32 километра, из них четыре километра — невыделенный путь. Это, в первую очередь, улица Преображенская, Софиевская. Но 20 километров — это выделенный путь, скорость, если мы это все реализуем, будет достаточно высокой. Мы сможем достаточно быстро, а в перспективе, после приобретения новых вагонов, — комфортно достигнуть необходимой точки маршрута.

При этом руководитель транспортного департамента Одессы признает, что выделенные на всем протяжении маршрута колеи — это лучший вариант. Он не согласен, что для его реализации придется ждать 12 лет. Именно этот срок называли в горуправлении дорожного хозяйства. Мол, к идее выделенной трамвайной линии можно будет вернуться, когда придет время делать следующий капремонт. Именно тогда можно сделать проблемные участки «хотя бы частично выделенными». Почему это не сделали сразу — в этот ремонт, мы так и не узнали.

70

тысяч человек

каждое утро выезжают с поселка Котовского в центр Одессы

— Например, небольшие приподнятые заграждения, отделяющие участок пути, куда легковые автомобили не смогут заезжать, а спецтранспорт и автобусы смогут двигаться совместно с трамваем. Можно настроить светофоры с приоритетом для трамваев, заменить рельсы и построить остановки венского типа (приподнятые. — Прим. ред.), что также ускорит движение трамвая, — предлагает свои рецепты трамвайного ускорения и председатель постоянной депутатской комиссии Одесского горсовета по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Петр Обухов.

Он подсчитал, что уже сегодня трамвай с поселка Котовского до Пересыпского моста движется со средней скоростью 38 км/ч, в то время как автомобили на этом же участке в час пик едут не быстрее 33-35 км/ч.

Мечты с поправкой на реальность

Учитывая необходимость делать остановки и тот факт, что скорость движения транспорта в городе не должна превышать 50 км/ч, полученные Обуховым средние 38 км/ч, скорее всего, и будут близки к максимуму для трамвайного передвижения.

— Мы можем уходить в более высокие скоростные режимы, но тогда этот путь надо отделять высоким забором, — пояснил директор транспортного департамента Сергей Тетюхин.

Он считает, что одесситы зря рисуют в своем воображении какие-то картинки с монорельсами, струнным подвесом и станциями легкого метро. Ни на что из этого денег нет. Речь идет лишь о том, что одесские трамваи и троллейбусы должны двигаться с минимальными задержками и максимальным комфортом. Во многом это определяется качеством подвижного состава.

Ранее мы рассказывали о том, где в Одессе можно расплатиться за проезд в трамвае по «безналу».

Одессу спасут трамваи и троллейбусы

— Позиция города достаточно проста, — говорит Сергей Тетюхин. — Если мы хотим заплатить достаточно высокую цену за подвижной состав, значит, этот подвижной состав должен быть высокого качества и европейского уровня.

30

электробусов

Это заявка Одессы на принципиально новый вид городского транспорта. Она — самая крупная в Украине.

Уже сейчас Европейский инвестиционный банк подтвердил сумму в 20 миллионов евро для того, чтоб Одесса могла закупить 14 новых низкопольных многосекционных трамваев. Но ставку делают не только на закупку новых трамваев и троллейбусов. В планах также модернизация уже имеющегося парка.

— «Одиссеи», которые мы сейчас собираем, — это, по сути, модернизированные старые трамваи, — пояснил глава транспортного департамента. — Это позволяет не тратить огромные суммы на покупку новых вагонов. Средняя стоимость бюджетного длинного вагона достигает полутора миллионов евро. Модернизированный же «Одиссей» обходится где-то в 250 тысяч евро.

На улицах города уже работают три трехсекционных трамвая «Одиссей-MAX». Еще три город планирует запустить в этом году. Всего же за последние шесть лет на улицы города вышли дополнительно 23 модернизированных трамвая. А за счет средств Европейского банка реконструкции и развития закупили 47 троллейбусов. Еще 10 троллейбусов «Богдан» приобрели за счет бюджета, а также модернизировали 16 «рогатых». Таким образом, в Одессе обновили около 80% троллейбусного парка.

— На сегодняшний день у одесситов, наверное, к троллейбусам вопросов нет, — предполагает Сергей Тетюхин.

Статистика на фоне карантина

Сейчас из-за коронавируса в трамваи и троллейбусы пускают только на сидячие места. По-этому на остановках по маршруту могут взять в среднем 2-3 человека. Компенсируют задержку интервалом движения. По информации транспортников, пассажирам вполне реально сесть в третью-четвертую машину, потратив на ожидание порядка семи минут. То есть даже в экстремальных условиях электротранспорт справляется со своей задачей.

11,2 млн

пассажиров в год

Такой пассажиропоток (прирост около 10%) должен обеспечить новый подвижной состав, который собирается задействовать Одесса

В условиях пандемии уменьшилось количество пассажиров на всех видах транспорта. Согласно данным транспортного департамента, за 2020 год общее падение пассажиропотока превысило 35%. При этом, услугами троллейбуса в 2020 году воспользовалось на 26% меньше пассажиров, чем в 2019-м. А на трамваях в Одессе ездили — на 33% реже. Но в маршрутках, напротив, стало на 48% меньше пассажиров.

То есть пассажиропоток все равно переориентируется на электротранспорт — более дешевый, более удобный. А если городу удастся воплотить те задумки, о которых мы только что рассказали, то это переориентирование может стать лавинообразным.

Ранее мы разбирались, почему трамвай «Север – Юг» в Одессе может так и не стать скоростным.