В Одессе из-за ремонта сквера на время изменят трамвайный маршрут: схема движения

В Одессе в связи с началом проведения работ по реконструкции Алексеевского сквера и ремонта трамвайных путей изменится трамвайный маршрут № 12.

С 13 ноября 2020 года до завершения работ трамвай по маршруту №12 будет ездить по сокращенной схеме: Херсонский сквер – Тираспольская площадь – ул. Тираспольская – ул. Старопортофранковская – ул. Новощепной ряд – ул. Преображенская – Херсонский сквер – Слободской рынок – Херсонский сквер;

Также организуют временный маршрут автобуса № 12-т: ул. Степовая – ул. Алексеевская – ул. Адмирала Лазарева – ул. Мечникова – ул. Пантелеймоновская – ул. Старопортофранковская (конечная); в обратном направлении: ул. Старопортофранковская – ул. Болгарская – ул. Мечникова – ул. Адмирала Лазарева – Алексеевский сквер – ул. Степовая (конечная).

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

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