Украинцев без масок собрались штрафовать, не определившись с понятием «общественное место»

С завтрашнего дня, 21 ноября, в Украине собираются штрафовать людей без масок в общественных местах. Но что является «общественным местом»? Точного определения не предоставил ни Кабмин, ни Министерство здравоохранения.

Отметим, что ранее Минздрав разъяснял понятие «общественного места» еще во время локдауна в апреле, когда вступило в силу постановление правительства №211 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19».

По информации Минздрава, общественное место – это часть (либо части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Также это:

лифты и таксофоны;

помещения и территории заведений здравоохранения;

помещения и территории учебных заведений;

детские площадки;

помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;

подъезды жилых домов;

подземные переходы;

общественный транспорт;

кафе и рестораны;

помещения объектов культурного назначения;

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

стационарно оборудованные остановки маршруток и т.п.

А согласно статье №178 Кодекса Украины об административных правонарушениях, опосредствованно общественными местами могут считаться:

улицы;

закрытые спортивные сооружения;

скверы, парки;

все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).

При этом уточнялось, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти.

В этой связи Минздрав настойчиво рекомендовал гражданам находиться на улице в маске, «поскольку в любой момент можно оказаться на территории, подпадающей под определение «общественное место».

Будут ли действовать эти определения сейчас, и в каких местах украинцы «попадут» на штрафы, покажет время.

Как сообщалось ранее, президент подписал закон об административной ответственности граждан за пребывание в общественных местах и транспорте без масок или респираторов.

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