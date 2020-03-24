Одесский прокурор заразился коронавирусом

У одного из одесских прокуроров после поездки за границу обнаружили коронавирус, однако неизвестно ни его имя, ни круг людей, с которыми он контактировал.

Как сообщает “Думская” со ссылкой на источники в правоохранительных органах, прокурор около 10 дней назад прилетел из Египта. Через несколько дней его отвезли в Киев и госпитализировали. Экспресс-тест подтвердил коронавирус.

В свою очередь вице-мэр Одессы Павел Вугельман на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором утверждает, прокурор на протяжении длительного времени не находится в Одессе, “не коммуницирует ни с одним одесситом и не коммуницировал”.

“И сегодня находится на самоизоляции в другом городе. Данная информация получена из достоверных источников – от родственника заболевшего”, – отметил Вугельман.

❗ Уточнение информации СМИ ❗Этот случай подтверждения у пациента коронавируса не имеет отношения к Одессе.#covid19 #koronaodesa Gepostet von Pavel Vugelman am Montag, 23. März 2020

При этом журналистка и общественница Елена Ротари сообщила, что прокурор присутствовал на заседаниях в Приморском суде.

“Господин Вугельман мягко говоря врёт в своем видео. Потому что сотрудник одесской прокуратуры №3 под инициалами ПСВ присутствовал на заседаниях в Приморском суде”, – написала она в Facebook.

Фото: ТСН

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