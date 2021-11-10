Одесский припортовый завод намерен выпускать вдвое больше кислорода

Одесский припортовый завод (ОПЗ) увеличит объемы производства медицинского кислорода. Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

Так, в связи с напряженной ситуацией с коронавирусной инфекцией в регионе 11 ноября ОПЗ запустит резервный блок, что должно увеличить суточный объем производимой продукции вдвое – с 6 до 12 тонн.

Для запуска установки понадобится 48 часов, но уже в эту пятницу предприятие увеличит объем производства.

Как отмечают на заводе, сейчас, несмотря на остановку производства аммиака и карбамида, предприятие продолжает производить кислород медицинский жидкий в полном объеме – 6 тонн в сутки, а в ближайшее время ОПЗ будет производить ежедневно 12 тонн кислорода.

Также, на заводе обеспечат отгрузку кислорода по обновленному графику исключительно для нужд медицинских учреждений здравоохранения Одесской области.

Напомним, Одесский припортовый завод получил лицензию на выпуск медицинского кислорода в 2020 году.

Ранее руководство Одесского припортового завода распространило заявление о том. что предприятие возобновит производство уже с начала ноября.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что Одесский припортовый завод останавливает работу.

ОПЗ – одно из крупнейших в Украине химических предприятий. Является градообразующим для города Южного в Одесской области.

Фото с Facebook-страницы ОПЗ