В одесских больницах не хватает кислорода для коронавирусных больных, – волонтер

В больницах Одессы и Одесской области заканчиваются запасы кислорода для пациентов с коронавирусом.

Об этом рассказала журналистам сегодня, 9 октября, Екатерина Ножевникова, руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров», который помогает медучреждениям.

До этого одесские больницы получали кислород от киевских поставщиков. Но сейчас спрос на него вырос, в связи с чем и возникает дефицит. По словам Ножевниковой, в некоторых больницах кислорода осталось на несколько дней и новых поставок не предвидится.

Однако, по словам волонтера, решить проблему можно. На сегодня есть два выхода из критической ситуации.

«Первый вариант – исключить кислород из перечня медицинских препаратов, как это было сделано при Януковиче. Второй – по ускоренной схеме выдать заводам медицинскую лицензию, чтобы медучреждения могли покупать его. Ведь есть заводы, которые получают кислород как отход от своего производства. Мы направили письмо президенту, премьер-министру и министру здравоохранения. Решение за руководством страны, если будет на то политическая воля», – сообщила Ножевникова.

Помимо этого, имеет место катастрофа с кислородными станциями: в Одесской области таковых просто нет.

«Можно было устанавливать кислородные станции в крупных больницах области с возможностью дозаправки. Маленькие учреждения заправляли бы баллоны у этих крупных. И проблема была бы решена. Установка такой станции стоит около 2,5 млн грн. Но за эти шесть месяцев, к сожалению, не поставили ни одной», – констатирует волонтер.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в Одессе разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. В частности, они появятся в больнице №8.

Напомним, сегодня, 9 октября, в Одесской области – антирекорд по коронавирусу.

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