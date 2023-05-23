Одесский поселок Котовского «поплыл» после ливня с градом (видео, фото)

Сегодня днем, во вторник, 23 мая 2023 года, неутешительный прогноз синоптиков о дожде и грозе для одесситов сбылся, по крайней мере, для жителей поселка Котовского, испытавших в полной мере все «прелести» майской стихии.

Видеосвидетельствами сегодняшней стихии одесситы наперебой делятся в телеграм-каналах.

«Часть поселка Котовского поплыла после дождя», – констатирует Телеграм-канал «Одесса сейчас»:

«Поскот сегодня плавает. До конца недели в Одессе и области ожидаются локальные осадки и грозы», – отмечает небезызвестная «Ху… Одесса»:

Кроме того, на поселке выпал довольно крупный град:

А после ливня выглянула радуга. Хороший знак!

Стоит отметить, что на другом конце Одессы, на Таирова, ничего подобного не наблюдалось – не было ли ливня, ни града, ни прочих осадков (радуги, впрочем, тоже замечено не было). Только сплошная облачность. Вот такие они – погодные капризы!

Как сообщала «Одесская жизнь», на сегодняшний день, 23 мая, в Одессе прогнозировали дождь, грозу и порывы сильного ветра.

Прогноз погоды на день завтрашний будет обнародован немного позже.