После града центр Одессы украсила удивительная радуга (фото, видео)

9 апреля на Одессу внезапно обрушилась непогода — с градом, грозой и дождем. Но в награду за беспокойство природа украсила центр города и Одесский залив прекрасной весенней радугой.
Одесситы не скупясь делятся в соцсетях и телеграм-каналах фотографиями и видеороликами с радугой, которая раскинулась над самым центром Одессы, украсив собой также порт и весь Одесский залив.
Хотя совсем недавно над городом шел град, а синоптики, если верить сообщению мэрии, обещали грозу и дождь до вечера. Но вместо этого природа одарила одесситов невероятной красотой.
Напомним, что 9 апреля в Одессе и Одесской области внезапно выпал град, после чего было объявлено штормовое предупреждение. Фото и видео этого ненастья “Одесская Жизнь” уже публиковала ранее.
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