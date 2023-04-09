Новости Одессы и Одесской области

После града центр Одессы украсила удивительная радуга (фото, видео)

После града центр Одессы украсила удивительная радуга (фото, видео)

9 апреля на Одессу внезапно обрушилась непогода — с градом, грозой и дождем. Но в награду за беспокойство природа украсила центр города и Одесский залив прекрасной весенней радугой.

Одесситы не скупясь делятся в соцсетях и телеграм-каналах фотографиями и видеороликами с радугой, которая раскинулась над самым центром Одессы, украсив собой также порт и весь Одесский залив.

Хотя совсем недавно над городом шел град, а синоптики, если верить сообщению мэрии, обещали грозу и дождь до вечера. Но вместо этого природа одарила одесситов невероятной красотой.

Напомним, что 9 апреля в Одессе и Одесской области внезапно выпал град, после чего было объявлено штормовое предупреждение. Фото и видео этого ненастья “Одесская Жизнь” уже публиковала ранее.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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