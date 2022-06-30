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Одессу накрыл залповый ливень: какова ситуация на дорогах? (фото)

Одессу накрыл залповый ливень: какова ситуация на дорогах? (фото)

Сегодня, в четверг, 30 июня, на Одессу обрушились гроза и мощный ливень. По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, за полчаса в городе выпало 17 миллиметров осадков.
Из-за подтопления рельсов временно приостановили работу трамваи №1, 3, 5, 7, 12,15, 20 и троллейбусы №9, 10 и 12.
Какова же ситуация на дорогах города сейчас?

Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно», по состоянию на 15:30 в городе работают все насосные станции, дороги города проезжаемы, городской электротранспорт работает, за исключением трамвая №20. Также из-за падения дерева на контактную сеть пока не ходит троллейбус №7.

Последствия ливня в Одессе4
Последствия ливня в Одессе5
Последствия ливня в Одессе6
Последствия ливня в Одессе8

В настоящее время коммунальные службы ведут очистку улиц и водоприемных колодцев от мусора и ила.

Последствия ливня в Одессе3
Последствия ливня в Одессе2
Последствия ливня в Одессе7

Напомним, на сегодняшний день в Одессе было объявлено штормовое предупреждение. Ожидалось, что в город придут гроза, дождь и шквальный ветер.

В этой связи в мэрии призвали одесситов максимально ограничить поездки по городу.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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