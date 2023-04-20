За сутки в Одессе выпало больше месячной нормы осадков

В общем за сутки по данным метеорологов выпало 39мм осадков. Это при том, что месячная норма осадков за апрель составила всего 28 мм. В связи с этим в Одессе и области зафиксированы подтопления улиц, случилось несколько аварий с участием легковых авто и грузового транспорта, а также образовался провал на одной из центральных улиц.

Согласно информации Гидрометцентра: с 09:00 до 21:00 19 апреля 2023 года на территории города выпало 20 мм осадков, за период с 21:00 до 09:00 выпало еще 19 мм осадков.

Рекордное количество осадков в апреле было зафиксировано в последнее в 1881 году. Тогда было зафиксировано выпадение осадков в количестве 61 мм в сутки.



На улице Пироговской в Одессе образовался большой провал, поэтому движение транспорта было полностью перекрыто.

Также частично были затоплены улицы Ильфа и Петрова, Вильямса, а также проспекты Небесной Сотни и Академика Глушко.

Как сообщили в КП «Одесгорэлектротранс», троллейбусы № 7 и № 9 маршрутов временно ходтли по Сегедской улице. А трамвайные маршруты № 7 и № 27 были остановлены из-за подтопления рельсов.

Из-за обильного дождя, в городе и области произошел ряд аварий.



За последние сутки, с 19 на 20 апреля, в Одессе произошло три ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одесской области.

В районе Объездной дороги, столкнулись «MAN» и автомобиль «Honda». В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.

Также 19 апреля на трассе Одесса-Рени столкнулись три грузовых автомобиля «DAF», «Scania» и «Volvo». По предварительной информации, водитель Дафа не соблюдал дистанцию и протаранил Сканию, которая двигалась в попутном направлении, а затем выехал на встречную полосу и там столкнулся с ехавшим на встречу третьим грузовиком. К счастью, в этом массовом ДТП обошлось без жертв, нескольких людей доставили в больницу.

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Фото: Главное управление Нацполиции в Одесской области.