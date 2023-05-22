Погода в Одессе 23 мая: ожидаются дождь, гроза и ветер

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей во вторник, 23 мая 2023 года, в Одессе возможны дождь гроза и порывы сильного ветра.
Прогноз погоды в Одессе 23 мая
Облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 21-23°С.
Температура морской воды 19–20°С.
Погода в Одесской области 23 мая
Облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза, днем местами град.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С.
На автодорогах области видимость хорошая.