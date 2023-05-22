Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 23 мая: ожидаются дождь, гроза и ветер

Погода в Одессе 23 мая: ожидаются дождь, гроза и ветер

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей во вторник, 23 мая 2023 года, в Одессе возможны дождь гроза и порывы сильного ветра.

Прогноз погоды в Одессе 23 мая

Облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 21-23°С.

Температура морской воды 19–20°С.

Погода в Одесской области 23 мая

Облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза, днем местами град.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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