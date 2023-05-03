Одесский порт могут исключить из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

Одесский морской порт нужно исключить из наследия ЮНЕСКО – об этом заявили на сессии Одесского городского совета 3 мая 2023 года. Эта локация будет отнесена к буферной зоне с ограничением застройки.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, сегодня Одесса находится на втором этапе работы по внесению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

До июня 2023 г. Одесскому городскому совету нужно выполнить ряд мероприятий, в том числе исключить порт из основной охранной зоны. Локацию включат в буферную зону с ограничениями застройки.

Морской фасад Одессы должен быть свободным. Городские власти готовы к диалогу с представителями бизнеса, — отметили во время сессии горсовета.

Кроме этого, городские власти будут готовить дизайн-код внешнего вида охранной зоны улиц и домов: пластиковые балконы, кондиционеры на фасадах, агрессивная реклама должны быть демонтированы. А вот фасады, реклама, летние площадки, клумбы, фонари должны быть в едином дизайне.

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Фото: Википедия, Одесский городской совет