Новости Одессы и Одесской области

Одесский порт могут исключить из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

Одесский порт могут исключить из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

Одесский морской порт нужно исключить из наследия ЮНЕСКО – об этом заявили на сессии Одесского городского совета 3 мая 2023 года. Эта локация будет отнесена к буферной зоне с ограничением застройки.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, сегодня Одесса находится на втором этапе работы по внесению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

До июня 2023 г. Одесскому городскому совету нужно выполнить ряд мероприятий, в том числе исключить порт из основной охранной зоны. Локацию включат в буферную зону с ограничениями застройки.

Морской фасад Одессы должен быть свободным. Городские власти готовы к диалогу с представителями бизнеса, — отметили во время сессии горсовета.

Кроме этого, городские власти будут готовить дизайн-код внешнего вида охранной зоны улиц и домов: пластиковые балконы, кондиционеры на фасадах, агрессивная реклама должны быть демонтированы. А вот фасады, реклама, летние площадки, клумбы, фонари должны быть в едином дизайне.

Читайте также:

Фото: Википедия, Одесский городской совет

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить