Одесский патрульный помог женщине, у которой произошел инсульт

16 февраля, находясь вне службы, инспектор Артем Хилиниченко оказал на улице первую помощь пожилой женщине, у которой случился инсульт. А после передал медикам, которых вызвал.
Подробности о случившемся рассказали в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
Идя по своим делам, инспектор услышал просьбу о помощи. Он сразу подбежал к месту происшествия.
Под одним из частных домов на улице 10-й линии прохожая указывала на женщину, которая едва держалась на ногах и очевидно имела признаки инсульта. Артем успокоил гражданок и вызвал скорую помощь.
С помощью прохожей женщину удалось провести в дом, который был рядом. В доме гражданку положили в стабильное боковое положение. До приезда скорой контролировали его сознание и дыхание.
68-летнюю женщину передали врачам, которые поблагодарили за своевременную помощь.
Еще похожие новости Одессы:
- Полицейские в Одессе помогли спасти от комы ребенка
- На Рождество одесские патрульные стали аниматорами: развлекали и катали детей
- Одесские патрульные спасли девушку, которая потеряла сознание
Цей матеріал також доступний українською