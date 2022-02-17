Одесский патрульный помог женщине, у которой произошел инсульт

16 февраля, находясь вне службы, инспектор Артем Хилиниченко оказал на улице первую помощь пожилой женщине, у которой случился инсульт. А после передал медикам, которых вызвал.

Подробности о случившемся рассказали в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Идя по своим делам, инспектор услышал просьбу о помощи. Он сразу подбежал к месту происшествия.

Под одним из частных домов на улице 10-й линии прохожая указывала на женщину, которая едва держалась на ногах и очевидно имела признаки инсульта. Артем успокоил гражданок и вызвал скорую помощь.

С помощью прохожей женщину удалось провести в дом, который был рядом. В доме гражданку положили в стабильное боковое положение. До приезда скорой контролировали его сознание и дыхание.

68-летнюю женщину передали врачам, которые поблагодарили за своевременную помощь.

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