Одесский облсовет собрался на сессию: что рассматривают (прямая трансляция)

Одесский областной совет сегодня, 16 апреля, собрался на пленарное заседание сессии, на котором рассмотрит ряд важных для региона вопросов.

В частности, на повестке дня – проект решения о кредите на сумму более 600 млн грн, которые совет планирует одолжит на 5 лет в государственном “Укргазбанке”. Деньги планируют пустить на ремонт 33,8 км дорог в области. В частности, это участки дорог КПП Федосеевка – Подольск – Ананьев, Арциз – Виноградовка – Спасское.

Планируется увеличить финансирование программы по восстановлению Кульяницкого лимана, рассчитанную до 2023 года. Объем финансирования должен вырасти примерно на 1,5 млн грн с 555 млн 677 тыс. 849 грн до 557 млн 052 тыс. 634 грн.

Также планируется утвердить объем и источники финансирования для реализации программы “Питьевая вода Одесчины” на 2021 – 2024 годы. На нее нужно около 1,4 млрд гривен.

Ниже – прямая трансляция из сессионного зала областного совета.