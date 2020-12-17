Одесский облсовет 18 декабря соберется на сессию: чем займутся депутаты?

Соответствующее распоряжение подписал глава совета Григорий Диденко. Сессия начнется в 10:00, а пускать на нее будут только в медицинских масках.

Депутаты рассмотрят вопросы о бюджете и финансах области: планируют внести изменения в бюджет на 2020 год. Кроме того, депутаты будут утверждать регламент работы совета и персональный состав постоянных комиссий.

Напомним, что на минувшей сессии депутаты облсовета устроили драку.

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