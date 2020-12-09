На прошлой неделе состоялась первая сессия избранного 25 октября Одесского областного совета. Новый созыв депутатов собирался впервые, предстояло избрать руководящие органы и наметить план работы. Но что-то пошло не так. И сессия затянулась почти на 12 часов.

Как проходила сессия облсовета?

А началось все в 11 утра – депутаты от «ОПЗЖ», «За майбутнє» и «Партии Шария» заблокировали трибуну, требуя внести в списки депутатов представителей «За майбутнє». Это продолжалось до вечера. Страсти накалялись, периодически вспыхивали потасовки. В одной из них приняли участие несколько десятков человек, в том числе депутаты облсовета, их коллеги из Верховной Рады и муниципального собрания. Во время драки сломали технику и несколько столов со стульями. Только к полуночи народные избранники все-таки приступили к работе.

Кто есть кто в новом созыве сессии облсовета?

Сессия продлилась почти до пяти утра. Но депутатам все же удалось избрать председателя. Им стал «Слуга народа» Григорий Диденко. Ему 42 года. Имеет высшее образование, занимался предпринимательской деятельностью. Согласно данным Открытого реестра национальных общественных деятелей Украины, Григорий Диденко – бенефициарный владелец ООО «Мясооптторг 2019». Считается также неформальным руководителем штаба «Слуги народа» в одесском регионе на местных выборах. Супруга Григория Диденко – нардеп от партии «Слуга народа» Юлия Диденко.

Также на сессии Одесского облсовета избрали первого заместителя главы собрания. Должность эта досталась Олегу Радковскому, который в предыдущем созыве был первым замом у Анатолия Урбанского. Радковский является председателем Одесской областной партийной организации ВО «Батькивщина». Был также народным депутатом V, VI созывов от Блока Юлии Тимошенко.

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