Одесский кинофестиваль-2023: где состоится и как подать заявку

В этом году 14-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) состоится на нескольких локациях. Также сегодня, 28 апреля 2023 года, стартует прием заявок на конкурсные программы фестиваля.

Как сообщили сегодня на официальном сайте ОМКФ, показы конкурсных программ фестиваля и индустриальные мероприятия состоятся в Черновцах, в культурно-художественном центре имени Ивана Миколайчука. А показы ретроспективных и специальных программ пройдут в одесском кинотеатре Multiplex.

«Сегодняшние реалии заставляют оперативно реагировать на обстоятельства, в которых мы оказались. В прошлом году ОМКФ прошел сразу на нескольких международных площадках. Впрочем, мы стремимся вернуть его домой – в Украину. Но, учитывая безопасность зрителей и гостей, в этом году мы решили провести часть 14-го ОМКФ на новой для нас локации – в Черновцах. И мы очень благодарны центру имени И. Миколайчука, который на время проведения фестиваля станет для нас домом»,

– отметила генеральный директор ОМКФ Анна Мачух.

14-й Одесский кинофестиваль состоится 19-26 августа 2023 года. Прием заявок в Национальную и Международную конкурсные программы открыт с 28 апреля по 1 июня 2023 года. Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму на сайте ОМКФ.

Селекция фильмов в конкурсные программы осуществляется независимой отборочной комиссией, в состав которой вошли программный консультант ОМКФ Алик Шпилюк, программный директор «Артхаус Трафик» Илья Дядик, генеральный продюсер фестиваля «Миколайчук OPEN» Алексей Гладушевский и член консультационного Совета по программным вопросам ОМКФ Игорь Сукманов.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в этом году Одесский международный кинофестиваль планируется провести в Черновцах.

Напомним, в 2022 году из-за войны Одесский кинофестиваль проходил на Балканах – в Косово.