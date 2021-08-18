Одесская ОГА просит Минкульт сделать Одесский художественный музей национальным

Уже направлено обращение к министру культуры Александру Ткаченко за подписью главы Одесской областной государственной администрации Сергея Гринивецкого.

В обращении содержится просьба возбудить в установленном порядке ходатайство перед Кабинетом Министров Украины о предоставлении коммунальному учреждению “Одесский художественный музей” статуса национального заведения.

Об этом говорится в официальном письме за подписью главы Одесской ОГА Сергея Гринивецкого.

В обращении упоминается, что Одесский художественный музей придерживается всех стандартных требований к музейным учреждениям, поддерживает важные национальные проекты на высоком профессиональном уровне, активно взаимодействует с музейной общественностью по всей стране является важным туристическим магнитом области.

Напомним, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, который недавно ушел из жизни, длительное время боролся за то, чтобы музей получил статус национального учреждения культуры.

Если учреждению предоставят национальный статус, оно перейдет из областного бюджета на государственный, его финансирование увеличится.

Источник: Левый берег

Ранее ряд политиков поддержали идею присвоить Одесскому музею имя Александра Ройтбурда и назвать его именем одну из одесских улиц.