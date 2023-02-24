Из Балты в Бахмут: жители отправили на фронт груз почти на миллион гривен

Жители Балтской ОТГ с начала войны 24 февраля активно участвуют в помощи военным.

Перед глазами каждого жителя Украины виднеется 24 февраля. И раздается жалостью и злобой, желанием одолеть врага и одержать победу и свободу, которую на протяжении веков боролись за предки…

— Наши ребята воюют, наши девушки спасают раненых, наши дети собирают средства в поддержку ВСУ. Все общество – единственный волонтерский фронт и надежный тыл. Мы научились жить в условиях войны, — делится мыслями глава Балтской ОТГ Сергей Мазур.

И правда. В общине уже приспособились к отключениям света, дети делают уроки при свечах, а возле торговых точек и аптек упорно гудят генераторы… Здесь работают и покупают все, что необходимо нашим защитникам, загружают авто на фронт и деоккупированные территории, и к этому – учат детей , лечат больных, помогают внутренне перемещенным лицам…

В частности, в эти дни меценатами, бизнесменами, совместными усилиями коллективов заведений и организаций на Бахмут был отправлен большой груз от общины: автомобили, оборудование, тактические приборы, одежда, обувь, термобелье, медикаменты и средства гигиены, маскировочные сетки, газовые комплекты, горюче-смазочные материалы, продукты питания и т.д.

Собирают всей громадой

Свой вклад внесли магазины «Меркурий», «Адмирал», «Транзит», «Продтовары», «Оптовичок», «Блеск», ООО «Балтская меховая фабрика».

Приложили усилия и физические лица – предприниматели, работающие на Балтском рынке, коммунальные предприятия городского совета, коллективы учебных заведений, центр первичной медико-санитарной помощи, публичная библиотека.

Значительное количество людей и представителей разных сфер бизнеса помогли в формировании данного груза.

Благодаря слаженности общиной уже собрано более 906 тысяч гривен.

А еще есть те, несокрушимые, мужественные и смелые, кто постоянно сопровождает и доставляет оборудование на передовую.

Председатель общины радуется чистосердечию людей и выражает благодарность всем, кто участвует в формировании и отправке грузов на фронт.

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