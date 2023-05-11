Эстонские музыканты соберут деньги для одесской «Корпорации монстров»

В пятницу, 12 мая, в Одессе в концертном зале «Унион» на Троицкой, 43 состоится концерт звезд эстонского джаза в сопровождении украинской арфистки, работающей в Англии. Музыканты таким образом решили поддержать Украину и одесситов в том числе и дать благотворительный концерт.

Исполнители будут работать без гонорара, а все деньги, полученные от продажи билетов, пойдут на счет благотворительного фонда «Корпорация Монстров». Сейчас фонд, которым руководит Екатерина Ножевникова, закрывает потребности наших бойцов по нескольким направлениям: дроны, медицина, экипировка.

— Когда-то я напишу, сколько разных артистов — в том числе очень известных — мне сказали «О, мы очень вас поддерживаем, очень, но приедем уже после Победы», — пишет организатор концерта Юлия Городецкая в своем аккаунте в ФБ. – Уверена, что когда мы отвлечемся от сумасшедших соседей, Украина станет местом, где каждый захочет засветиться и показать свою милосердную поддержку. Теперь – другое дело. Сейчас ехать опасно, поэтому решаются только особо смелые. Люди, которые реально желают поддержать. Причем во всех смыслах.

Выдающиеся эстонские музыканты — Яак Соояер, Рауль Вайгла, Карл-Юхан Лаанесаар и арфистка Алина Бжезинская привезут проект «The London-Tallinn Cosmic Bridge». Это не первое выступление музыкантов в Одессе несколько лет назад эстонское трио принимало участие в программе музыкального фестиваля “Odesa Сlassics”.

Еще один повод посетить событие – посмотреть и почувствовать восстановленный концертный зал “Унион”, который открылся после ремонта совсем недавно. Унион был открыт в августе 1902 года, как зал клуба общества евреев-приказчиков. До Второй мировой здесь находился Дом еврейской культуры, а с 50-х годов – дворец культуры железнодорожников. В 2021 году начались работы по восстановлению здания как культурно-художественного пространства.

Билеты можно приобрести по этой ссылке.

Краткая информация о музыкантах:

Алина Бжезинская (Лондон) — одна из ведущих арфисток в мире, которая стремится вывести арфу на передний план современного звука. Ее слушателями были королевские семьи, она играла с крупными джазовыми исполнителями современности: арфистка выступала на 80-летии британской королевы Елизаветы, она также играла для короля Таиланда Пумипона Адульядета; среди прочего, сотрудничала с ведущими мировыми артистами Kamaal Williams, DJ Spinna (Нью-Йорк), Slide Johnson (Париж), Tony Kofi and Shabaka Hutchings.

Гитарист и композитор Яак Соояер (Таллин) был одним из самых активных джазовых музыкантов Балтии на протяжении последних десятилетий. Он выступал со многими крупными джазовыми музыкантами, в частности, с Tony Allen, Han Bennink, Anders Jormin, Dave Liebman, Joe Lovano. Он получил ежегодную премию Эстонского культурного фонда (EestiKultuurkapital) в 2007 и 2018 годах, а также ежегодную национальную культурную премию правительства Эстонии в феврале 2021 года.

Бас-гитарист Рауль Вайгла (Таллин) – легенда эстонской джазовой и рок-сцены, известный из гастролей легендарной группы Radar с известным эстонским певцом Яаком Йоала .

Карл-Юхан Лаанесаар (Таллин) является одним из главных ударников эстонского младшего поколения, среди прочих, он выступал с Kirke Karja Quartet и New Wind Orchestra .

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