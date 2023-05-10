Как волонтеры Песчанской громады помогают военным уничтожать врага

Волонтерская деятельность депутата Подольского районного совета, агрария Виктора Сороки – это дорога в девять лет.

Он вместе с братьями Павлом и Андреем Муль создал «Песчанскую сотню» в общине. Ее экипажи и сейчас курсируют на горячие точки, такие как Авдеевка, Степное, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Бахмут.

Автомобили военным на фронт

– Ребята должны чувствовать эту непрерывную связь с домом, с теми, кого они защищают. Это придает им силы в борьбе с врагом, считает Виктор Сорока.

В сотрудничестве с волонтерами Балтской общины и других обществ Украины и зарубежья удалось реализовать немало проектов. В том числе и доставку автомобиля неотложной помощи, купленного за счет общественной организации «Ладушки», «Семейной стоматологии врача Лучко» и сельхозпредприятия «Агросвит». Автомобиль передали медицинскому подразделению морской пехоты 35-й бригады, и теперь он способствует медпомощи воинам на участке от Угледара до Бахмута.

Апрельская поездка тоже не обошлась без автомобилей: с помощью стоматологов Любви и Бориса Живицких и представителя Канадского клуба «Монктон» Юрия Бесараба в 36-ю бригаду морской пехоты доставлен автомобиль «Ниссан Терано» от Одесской ассоциации стоматологов.

Там, на фронте, особенно ценится забота тыла. Потому воины каждый приезд волонтеров воспринимают с огромной радостью. А в тылу ждут от них известия.

— Военные благодарны за помощь Василию и Людмиле Никифоренко за тепловизор, Павлу и Андрею Муль — за берцы, Юрию Бесарабу — за павербанки. Нашей семье – за тактические кроссовки. Александру Сороке и Виталию Макевичу – за ремонт авто, Канадскому клубу «Монктон» – за аптечки, медицинские препараты, Ирине Грицак – за медицинскую помощь. Добрым словом вспоминают Александра и Олега Сиряченко, Бориса Загороднего, Вадима и Александра Шатайлов, Инну и Алексея Пантилеевых. Низкий поклон прихожанам храма ПЦУ и коллектива Пужайковской школы за пасхальные вкусности и многим другим за то, что не устали помогать. Прошу прощения, что не всех назвал. Но знаю, что это никак не отразится на их желании приближать нашу Победу, говорит Виктор Сорока.

Техника быстро выходит из строя

Благотворители знают, что именно сегодня нужно фронту. Это медикаменты, средства гигиены, антидроновые ружья, патроны к ним и т.д.

Кстати, среди недавно сбитых 11 дронов — и «Скорпион» стоимостью около 40 тысяч долларов, которым россияне вели разведку наших позиций. Его сняли бойцы 68-й бригады. У него 12 видеокамер, ширина обзора 360 градусов и может корректировать огонь и не спускаться ниже 100 метров.

— Сбив эту вредную «птичку», ребята сохранили много жизней, — резюмирует Виктор Петрович. — Сегодня новая задача — подразделу нужно антидроновое ружье, стреляющее электромагнитными импульсами. Ее цена — от 400 тысяч гривен. Ищем варианты.

К сожалению, вооружение и техника выходят из строя скорее, чем их поставляют на передовую.

Вкусности военным в госпиталь

Каждая поездка «Песчанской сотни» в горячие точки обязательно включает посещение раненых бойцов в госпитале. Им всегда везут гостинцы из дома, медикаменты и искренние пожелания выздоровления.

Свои подарки раненым с волонтерами передает стоматологическая клиника Любови Живицкой. Ее внучка Софийка из Балты имеет проблемы ос здоровьем, но сама выпекает для военных вкусности. В благодарность волонтеры подарили девушке флаг, подписанный бойцами 35-й бригады, который стал семейной реликвией Живицких.

— Вы приехали — и мы как дома побывали, — слышат не раз те, кто посвятил себя волонтерству.

Помогает все общество

Песчанская община объединяет семь сел и пять тысяч жителей. Здесь говорят, что не устали и никогда не устанут помогать защитникам. К отряду «Песчанской сотни», куда входят Василий Никифоренко, братья Сиряченко, семья Мулов, Пужайковская школа, Сергей Иванович Далищук, гербинские жители и многие другие патриоты края, присоединяются все больше людей.

С песчанскими сотрудничает волонтерская бригада из Херсона. Всегда отзывается руководитель Самборского отдела польской культуры во Львовской области Мария Зембович. Вместе с братьями Ярославом и Иваном Созанскими они передают на фронт много необходимых вещей, медикаментов.

— Мы боремся и победим. И все, что украли у нас россияне, мы должны вернуть. И вернем! — уверен Виктор Сорока.

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