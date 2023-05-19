Новости Одессы и Одесской области

Фермеры Одесской области передали ВСУ более 300 автомобилей: принимал лично Залужный (фоторепортаж)

Фермеры Одесской области передали ВСУ более 300 автомобилей: принимал лично Залужный (фоторепортаж)

Два десятка внедорожников, а еще пикапы, баги, грузовики, средства связи и наблюдения – все это отправится на фронт от жителей и аграриев Одесской области.

В городе Подольск военные ВМСУ получили внедорожники и пикапы от местных агрофирм и фермеров. К ним присоединились местные громады района и передали военным грузовики, автомобили типа баги и средства связи и наблюдения. Напомним, что аграрии не в первый раз помогают военным с транспортом. Также военным с транспортом помогали и юные спортсмены Одесской области.

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Как сообщает АрміяInform, во время передачи транспортных средств военным состоялась онлайн-встреча с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генералом Валерием Залужным.

залужний

Валерий Залужным поблагодарил за помощь украинской армии и добавил, что Украина со своими ресурсами не может сравниться с ресурсами РФ.

«Да, благодаря нашим партнерам мы получаем большинство вооружения, но для того, чтобы его эффективно применить, нужно еще очень много сопутствующих вещей, которыми ни наше государство, ни зарубежные партнеры обеспечить не могут. Поэтому я вынужден был обратиться к людям, а именно к аграриям, которых я считаю основой нашей украинской экономики. И я услышал, как вы все вместе тогда сказали «Да»», – заявил Валерий Залужный.

По словам Валерия Залужного, поступили данные о более трех сотнях переданных транспортных средств.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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