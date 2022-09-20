Одесский фильм, завоевавший множество наград, появился на YouTube

10 сентября мы отметили День украинского кино. По этому случаю Одесская киностудия при поддержке Госкино Украины и МКИП представили фильм «Почему я живой» в свободном доступе.

Премьера ленты состоялась в прошлом году на Одесском международном кинофестивале, после чего она завоевала множество наград на украинских и международных кинофестивалях.

Действие фильма происходит в Мариуполе перед и во время Второй мировой войны. Украинка Фрося и еврей Ленчик мечтают жениться. Отец Фроси против такого брака. Рождение ребенка, приходящегося на первый день войны, меняет жизнь героев навсегда.

Оккупация, расстрелы, преследование евреев, доносы соседей, произвол и жестокость – как это может пережить человек? Как сохранить себя, свою веру и любовь, как уберечь детей? История войны глазами маленького мальчика. Кинокартина снята в жанре трагикомедии.

Посмотреть фильм полностью можно на платформе YouTube перейдя по ссылке: https://youtu.be/kzx7UMO-cCA.

Мы же предлагаем вам ознакомиться с трейлером:

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