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Одесский фильм, завоевавший множество наград, появился на YouTube

Одесский фильм, завоевавший множество наград, появился на YouTube

10 сентября мы отметили День украинского кино. По этому случаю Одесская киностудия при поддержке Госкино Украины и МКИП представили фильм «Почему я живой» в свободном доступе.

Премьера ленты состоялась в прошлом году на Одесском международном кинофестивале, после чего она завоевала множество наград на украинских и международных кинофестивалях.

Действие фильма происходит в Мариуполе перед и во время Второй мировой войны. Украинка Фрося и еврей Ленчик мечтают жениться. Отец Фроси против такого брака. Рождение ребенка, приходящегося на первый день войны, меняет жизнь героев навсегда.

Оккупация, расстрелы, преследование евреев, доносы соседей, произвол и жестокость – как это может пережить человек? Как сохранить себя, свою веру и любовь, как уберечь детей? История войны глазами маленького мальчика. Кинокартина снята в жанре трагикомедии.

Посмотреть фильм полностью можно на платформе YouTube перейдя по ссылке: https://youtu.be/kzx7UMO-cCA.

Мы же предлагаем вам ознакомиться с трейлером:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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