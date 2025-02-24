Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, экс-депутат в 2014 году выехал на территорию России, а 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России в Украину, присоединился к войскам рф на оккупированной в то время территории Киевской области. Он помогал врагу ориентироваться на местности и распространял кремлевские нарративы среди мирного населения.

Экс-депутат активно использовал свой Telegram-канал, где размещал сообщения с открытыми призывами к украинским военным сложить оружие и не оказывать сопротивления. Он оправдывал агрессию РФ, информировал о ходе оккупации и распространял дезинформацию.

Кроме того, изменник дал интервью известному российскому YouTube-блогеру, где открыто признал свое сотрудничество с оккупантами и заявил, что Украина якобы не имеет шансов на победу.

Ему инкриминируется государственная измена и пропаганда войны по ч. 2 ст. 111, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Сейчас экс-депутат объявлен в розыск.



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