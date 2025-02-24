Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, ексдепутат у 2014 році виїхав на територію Росії, а 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, приєднався до військ РФ на окупованій на той час території Київської області. Він допомагав ворогу орієнтуватися на місцевості та поширював кремлівські наративи серед мирного населення.

Експерт активно використовував свій Telegram-канал, де розміщував дописи з відкритими закликами до українських військових скласти зброю і не чинити опору. Він виправдовував агресію РФ, інформував про перебіг окупації та поширював дезінформацію.

Окрім того, зрадник дав інтерв’ю відомому російському YouTube-блогеру, де відкрито визнав свою співпрацю з окупантами і заявив, що Україна нібито не має шансів на перемогу.

Йому інкримінують державну зраду та пропаганду війни за ч. 2 ст. 111, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України. 3 ст. 436-2 КК України). Наразі ексдепутата оголошено в розшук.

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