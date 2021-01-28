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Одесский дом Гоголя: спасению не подлежит? (фото)

Одесский дом Гоголя: спасению не подлежит? (фото)

Хорош дом Гоголя на одноименной улице! Особенно когда снег идет, как в эти дни. Смотришь на фасад – не налюбуешься! Все-таки красивая драпировочка – большое дело: глазу приятно. Несчастному дому, правда, совсем неприятно. Потому что за новой драпировкой – его старые проблемы. Суть: никто спасением дома не занимается. А вот вопрос о нем снова возник на недавнем заседании Одесского исполкома.

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Дом Гоголя в Одессе

А предыстория такова: в конце августа 2020 года был подписан меморандум о сотрудничестве и реставрации сохранения объекта культурного наследия по улице Гоголя, 11. Меморандум был подписан между Приморской районной администрацией и представителями Общества совладельцев многоквартирного дома «Уютное» (владельцами квартир в доме Гоголя). Тогда нам сообщили, что совладельцы квартир займутся восстановлением внутренних помещений, а исполнительные органы Одесского горсовета – реставрацией фасада и капитальным ремонтом мест общего пользования.

Одесский Дом Гоголя

Так дом Гоголя выглядит сегодня

Ранее специальная комиссия вынесла вердикт о том, что фасадная часть дома Гоголя признана непригодной для проживания. Ну, а еще в апреле 2018 года обрушилась часть кровли многострадального здания.

Так вот, сегодня все совсем печально: ни проектной документации, ни разрешения на проведение необходимых работ по спасению дома Гоголя нет. Об этом сообщил в ходе заседания исполкома Одесского горсовета глава Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Владимир Мещеряков.

«Работы невозможно провести, потому что нет научно-проектной документации, согласованной в определенном порядке, а также разрешения на проведение работ. Поэтому никакие работы на объекте не проводится. Документация только разрабатывается», – заявил чиновник.

Управление установило сроки: до 28 января 2021 года заключить договор и профинансировать документацию для проведения противоаварийных работ. Если договор не будет заключен, то будут приняты меры: наложение штрафных санкций на ОСМД «Уютное».

Дом Гоголя, арка

Дом Гоголя, драпировка

Но, как сделал акцент на том же заседании исполкома мэр Одессы Геннадий Труханов, муниципалитет не имеет рычагов влияния на владельца, то есть, на собственника дома.

Дом Гоголя, проход

Дом Гоголя, леса

А что за драпировкой…

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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