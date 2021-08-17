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“Черноморец” одержал таки первую победу в Премьер-лиге

“Черноморец” одержал таки первую победу в Премьер-лиге

После трех проигрышей подряд одесская команда наконец то смогла победить «Мариуполь».

Матч был напряженным. В общей сложности команды забили 5 голов. Каждая из команд пробивала пенальти.

В итоге три гола забил соперникам «Черноморец», и два – «Мариуполь». Итоговый счет игры – 2:3 в пользу команды из Одессы.

У одесситов голы забивали Михайленко, Авагимян и Путря (с пенальти). В Мариуполе – Кулаков и Мишнев (с пенальти).

Благодаря долгожданной победе одесская команда сейчас на 12 месте турнирной таблицы (из 16). Но еще не все клубы сыграли игры четвертого тура, поэтому место может измениться.

В предыдущих трех турах одесская команда проигрывала своим соперникам.

Ранее сообщалось, что “Черноморец ” перешел из Первой лиги в Премьер

Фото ФК “Мариуполь”

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Редакция ПРОФИЛЬ

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