Одесский аэропорт может получить государственную поддержку

Государственное агентство инфраструктурных проектов (“Укринфрапроект”) начало серию встреч с руководством региональных аэропортов Украины для подготовки программы развития региональных воздушных гаваней на 2021 год.

По этой программе на развитие региональных аэропортов Украины госбюджетом на 2021 год должно быть предусмотрено 3 млрд грн. На деньги могут рассчитывать 10 аэропортов: Херсон, Черкассы, Ривне, Винница, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Полтава, Одесса и Днепр, пишет ЦТС.

Напомним, в одесском аэропорту появились экраны для наблюдения за багажом.