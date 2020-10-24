Новости Одессы и Одесской области

В одесском аэропорту появились экраны для наблюдения за багажом

В одесском аэропорту появились экраны для наблюдения за багажом

В международном аэропорту «Одесса» сделали более прозрачным процесс выдачи пассажирам их багажа.

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Об этом сообщили на странице аэропорта в Facebook, в залах внутренних и международных рейсов установили специальные мониторы для наблюдения за выдачей чемоданов.

При этом в аэропорту просят пассажиров, у которых есть замечания и предложения о том, как стать лучше воздушной гавани, обращаться на электронный адрес: service@odessa.aero.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что за январь-сентябрь 2020 года аэропорт «Одесса» снизил пассажиропоток до 555,8 тысяч пассажиров, что на 55% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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