В одесском аэропорту появились экраны для наблюдения за багажом

Об этом сообщили на странице аэропорта в Facebook, в залах внутренних и международных рейсов установили специальные мониторы для наблюдения за выдачей чемоданов.

При этом в аэропорту просят пассажиров, у которых есть замечания и предложения о том, как стать лучше воздушной гавани, обращаться на электронный адрес: service@odessa.aero.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что за январь-сентябрь 2020 года аэропорт «Одесса» снизил пассажиропоток до 555,8 тысяч пассажиров, что на 55% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.