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Новости Одессы и Одесской области

Новый сквер с фонтаном планируют обустроить на Армейской

Новый сквер с фонтаном планируют обустроить на Армейской

В сквере появится тихая зона, детская площадка, общественный туалет, пешеходные дорожки и фонтан.

Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, сквер появится напротив жилого дома по адресу улица Армейская, 8В. В этом же квартале расположен Одесский лицей «Европейский» и другие жилые дома. Эта территория составляет 5296,7 квадратных метров.

На заседании исполнительного комитета Одесского горсовета уже назначили заказчика разработки проектно-сметной документации и выполнения работ по строительству сквера. Им выступит муниципальное управление дорожного хозяйства.

По информации пресс-службы мэрии, в сквере планируют обустроить тихую зону с беседками, к которым будут проложены пешеходные дорожки, и детскую площадку. Также на территории будущего сквера должны будут появиться общественный туалет и фонтан. А зеленые насаждения обещают не ломать, а наоборот, ещё больше высадить.

Однако это лишь планы, так как проектная документация не готова, о чем и рассказал первый заместитель начальника управления дорожного хозяйства Одесского городского совета Андрей Сандул:

«Детально рассказать, когда будет закончено проектирование, в каком виде оно выйдет, какие там будут технико-экономические показатели, насколько сложный будет этот объект, я не могу. Будет ли это газон и новые деревья или подстриженные старые, или это будет с усложнениями: спортивные, детские площадки, фонтан и много ещё чего, что можно придумать. Сейчас мы должны в управлении архитектуры и градостроительства получить градостроительные условия и ограничения».

Напомним, ранее “Одесская жизнь” писала, что вскоре новое место для отдыха появится и на Французском бульваре.

Фото: depositphotos.com

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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