Одесский горсовет проиграл суд: военный аэродром «Школьный» пока застраивать не будут

Мэрия пыталась оспорить запрет на строительство на территории военного аэродрома «Школьный», но Одесский апелляционный суд отклонил жалобу.

Об этом сообщает УСИ, ссылаясь на информацию своего корреспондента.

Судебные производства по застройке и передаче в коммунальную собственность военного аэродрома «Школьный» никак не утихнут. Одесский городской совет намеревается оформить на себя шесть участков военного объекта общей площадью 94 гектара. По одному из них и проходила апелляция о разрешении работ на территории Министерства обороны Украины.

Во время заседания представитель горсовета Анна Варбаногло отметила, что у Одесского горсовета есть право на землю, зарегистрированное в реестре, которое признано государством и внесено в кадастровую карту. И пока не определены границы «Школьного», и суд не знает, где именно находится спорный участок, то суд не может обеспечить иск со стороны Министерства обороны Украины.

Однако начальник Южного территориального юридического отдела Минобороны Украины полковник юстиции Юрий Добров сказал, что оспариваемая территория находится ровно посередине аэродрома. И если начнутся какие-либо строительные работы, то единственный военный аэродром в Одесской области не сможет больше защищать границы Юга Украины.

Исходя из доводов двух сторон, суд решил оставить жалобу Одесского городского совета без удовлетворения.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” писала о судебных тяжбах вокруг аэродрома “Школьный”.

Фото: odessa.dozor.ua