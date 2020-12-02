Новости Одессы и Одесской области

Одесский «7-й километр» снова будет работать по выходным

Одесский «7-й километр» снова будет работать по выходным

Известный одесский промтоварный рынок «7-й километр» возвращается к прежнему графику работы по субботам и воскресеньям.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщается на сайте рынка.

В частности, администрация рынка обращает внимание предпринимателей и посетителей, что рынок возвращается к прежнему и привычному графику своей работы: с понедельника по четверг – с 6:00 до 15:00 и по субботам и воскресеньям – с 6:00 до 16:00. Пятница – выходной день.

Ранее сообщалось, что рынок «7-й километр» изменит график работы в связи с карантином выходного дня и будет работать и по пятницам, вместо субботы и воскресенья, на которые распространяется карантин.

Также в прошедшие выходные дни были отменены автобусы, которые ходят до рынка «7-й километр».

Напомним, Министерство здравоохранения Украины не будет рекомендовать правительству продлевать в стране карантин выходного дня, действовавший в ноябре.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить