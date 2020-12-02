Одесский «7-й километр» снова будет работать по выходным

Известный одесский промтоварный рынок «7-й километр» возвращается к прежнему графику работы по субботам и воскресеньям.

Об этом сообщается на сайте рынка.

В частности, администрация рынка обращает внимание предпринимателей и посетителей, что рынок возвращается к прежнему и привычному графику своей работы: с понедельника по четверг – с 6:00 до 15:00 и по субботам и воскресеньям – с 6:00 до 16:00. Пятница – выходной день.

Ранее сообщалось, что рынок «7-й километр» изменит график работы в связи с карантином выходного дня и будет работать и по пятницам, вместо субботы и воскресенья, на которые распространяется карантин.

Также в прошедшие выходные дни были отменены автобусы, которые ходят до рынка «7-й километр».

Напомним, Министерство здравоохранения Украины не будет рекомендовать правительству продлевать в стране карантин выходного дня, действовавший в ноябре.