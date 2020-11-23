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Рынок “7-й километр” в Одессе может поменять график работы из-за карантина

Рынок “7-й километр” в Одессе может поменять график работы из-за карантина

Крупнейший в Украине промтоварный рынок “7-й километр” в Одессе изменит график работы в связи с карантином выходного дня. 

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Теперь рынок будет работать и по пятницам, вместо субботы и воскресенья, на которые распространяется карантин. Ранее  по пятницам рынок не работал.

«На 7 км ввели ещё один рабочий день вместо двух карантинных, теперь рынок будет открыт и в пятницу», — сообщает Телеграм-канал XYDESSA.

Напомним, что работники рынка “7-й километр” в знак протеста в воскресенье, 22 ноября, перекрыли Овидиопольскую дорогу. Утром в понедельник, 23 ноября, протестующих разогнала полиция.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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