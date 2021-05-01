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Одесских школьников начали кормить по новому меню (фото)

Одесских школьников начали кормить по новому меню (фото)

В Одессе ввели новое меню школьных завтраков. По нему уже кормят детей во всех школах города. 

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила директор Департамента образования и науки Елена Буйневич.

Она также отметила, что родители могут влиять на содержание и качество завтраков через школьные “советы питания”. Кроме того, на эту тему в конце мая проведут общегородской опрос.

Напомним, меню разработали по советам известного повара Евгения Клопотенко. Из завтраков, в частности, исключили колбасы и сосиски.

Питание, кстати, подорожало. Для учеников 1-4 классов в школах Одессы оно будет стоить 17,50 вместо 10 гривен в день.

Фото: Елена Буйневич/Фейсбук

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