fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одесские вузы могут закрыть на карантин

Одесские вузы могут закрыть на карантин

Городские власти намерены рекомендовать отложить начало занятий в высших учебных заведениях Одессы, если уровень заболевания гриппом не снизится.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

“Поскольку обучение в высших учебных заведениях начнется со 2 февраля, мы посоветовались с председателем совета ректоров вузов Одессы и приняли решение, что если дальше будет развиваться ситуация в худшую сторону, то есть увеличится количество заболевших, мы порекомендуем информировать студентов, а многие из них разъехались (на каникулы – ред.), чтобы они пока не возвращались и поддержали нас в объявлении карантина”, – сказал мэр.

Напомним, за последнюю неделю общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос почти на 30% среди жителей Одессы. Большинство заболевших – дети. Эпидемиологический порог превышен на 7,6%.

С 28 января одесские школы закрыли на двухнедельный карантин.

В связи со вспышкой гриппа и угрозой коронавируса одесские власти намерены усилить контроль в аэропорту и железнодорожном вокзале, ввести в больницах масочный режим и сократить посещения.

Фото: Укринформ

Видео: Одесский горсовет

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить