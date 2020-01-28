Одесские вузы могут закрыть на карантин

Городские власти намерены рекомендовать отложить начало занятий в высших учебных заведениях Одессы, если уровень заболевания гриппом не снизится.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

“Поскольку обучение в высших учебных заведениях начнется со 2 февраля, мы посоветовались с председателем совета ректоров вузов Одессы и приняли решение, что если дальше будет развиваться ситуация в худшую сторону, то есть увеличится количество заболевших, мы порекомендуем информировать студентов, а многие из них разъехались (на каникулы – ред.), чтобы они пока не возвращались и поддержали нас в объявлении карантина”, – сказал мэр.

Напомним, за последнюю неделю общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос почти на 30% среди жителей Одессы. Большинство заболевших – дети. Эпидемиологический порог превышен на 7,6%.

С 28 января одесские школы закрыли на двухнедельный карантин.

В связи со вспышкой гриппа и угрозой коронавируса одесские власти намерены усилить контроль в аэропорту и железнодорожном вокзале, ввести в больницах масочный режим и сократить посещения.

Фото: Укринформ

Видео: Одесский горсовет

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