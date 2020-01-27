«Все койки заняты»: в Одессе превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

Во второй половине января одесситы массово начали обращаться в инфекционные больницы, жалуясь на симптомы, которые характеризуют грипп или ОРВИ. Уже к концу месяца специалисты по инфекционным заболеваниям рассказали, что в городе превышен эпидемиологический порог. Больше всего от заболеваний страдают дети, из-за числа заболевших школьников уже закрыты некоторые классы. А в больницах не хватает стационарных мест.

Об этом в понедельник сообщили представители клиник и профильных учреждений во время пресс-конференции в пресс-центре «OdessitUa».

Главный специалист отдела госнадзора по соблюдению санитарного законодательства управления Госпродпотребслужбы в городе Одесса Ольга Балановская озвучила информацию за последнюю неделю от Одесского областного лабораторного центра. Так, общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос почти на 30% среди жителей Одессы. У группы детей до 17 лет показатель заболеваемости увеличился на 34%, а среди взрослых – на 16%.

«Интенсивный показатель заболеваемости за прошедшую неделю впервые превысил эпидемиологический порог, но незначительно. Превышение замечено на 7,6%. Эта цифра обозначает средний уровень интенсивности эпидпроцесса ОРВИ в городе Одессе», – рассказала специалист.

Среди общего числа заболевших 75% – это несовершеннолетние, в частности, самый большой показатель у детей от 5 до 14 лет. В связи с большим количеством отсутствующих по болезни и превышения уровня распространения гриппа и ОРВИ, в Одессе уже закрыто 23 класса в школах и 3 группы в детских садах.

В то же время, исходя из результатов мониторинговых вирусологических исследований, на сегодня замечена циркуляция вируса H1N1 (т.н. свиной грипп).

По информации директора городской клинической инфекционной больницы Светланы Лаврюковой, ежедневно в больницы поступает 18-25 человек, которым ставят диагноз «грипп» или «ОРВИ». Однако тяжелой пневмонии ни у одного пациента не обнаружено.

«На инфекционные отделения и больницы сейчас легла большая нагрузка. Все койки стационарного лечения заняты. Поэтому, если вы замечаете какие-либо симптомы у ваших детей, то необходимо вызвать к себе врача или неотложную медицинской помощь из детской поликлиники. Доктор осмотрит вашего ребенка, назначит лечение и понаблюдает за ним дома без госпитализации», – рассказала начальник отдела материнства и детства департамента здравоохранения Одесского городского совета Анна Лунева.

Фото: khersonci.com.ua

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