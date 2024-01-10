Одесские власти закупают несколько тысяч дронов на фронт: подробности

21 декабря 2023 года состоялся тендер, на котором Одесский горсовет определился с поставщиком FPV-дронов для военных. Планируется закупить 30 комплектов беспилотников.
Тендер и его результаты опубликованы на платформе госзакупок Prozorro.
Участников аукциона было два – ООО «Вирий Дрон» и ООО «Техавтофарт Юг». И, возможно, это повлияло на то, что ожидаемая сумма за закупку дронов снизилась. Ведь согласно тендерной документации первоначальная стоимость составила 48 млн 750 тыс. гривен. А победитель тендера – ООО «Техавтофарт Юг» – объявил стоимость за 30 комплектов на два миллиона меньше.
Победитель аукциона должен поставлять по десять комплектов беспилотников ежемесячно до 1 апреля. Первая партия должна поступить заказчику не позднее 1 февраля 2024 года.
Заказчиком дронов для военных выступил Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.
Подписать соглашение и закупить дроны у горсовета вышло в третий раз. Ведь предыдущий аукцион состоялся и не был заключен договор, поскольку победитель тендера не предоставил образец комплекта для тестирования и проверки технических характеристик.
Ранее «Одесская жизнь писала», что Сафьяновская громада Измаильского района сделала мощный подарок к новогодним праздникам бойцам на фронте, приобретя 37 FPV-дронов.