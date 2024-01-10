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Одесские власти закупают несколько тысяч дронов на фронт: подробности

Одесские власти закупают несколько тысяч дронов на фронт: подробности

21 декабря 2023 года состоялся тендер, на котором Одесский горсовет определился с поставщиком FPV-дронов для военных. Планируется закупить 30 комплектов беспилотников.

Тендер и его результаты опубликованы на платформе госзакупок Prozorro.

тендер на дрони

Участников аукциона было два – ООО «Вирий Дрон» и ООО «Техавтофарт Юг». И, возможно, это повлияло на то, что ожидаемая сумма за закупку дронов снизилась. Ведь согласно тендерной документации первоначальная стоимость составила 48 млн 750 тыс. гривен. А победитель тендера – ООО «Техавтофарт Юг» – объявил стоимость за 30 комплектов на два миллиона меньше.

тендер на дрони

Победитель аукциона должен поставлять по десять комплектов беспилотников ежемесячно до 1 апреля. Первая партия должна поступить заказчику не позднее 1 февраля 2024 года.

Заказчиком дронов для военных выступил Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Подписать соглашение и закупить дроны у горсовета вышло в третий раз. Ведь предыдущий аукцион состоялся и не был заключен договор, поскольку победитель тендера не предоставил образец комплекта для тестирования и проверки технических характеристик.

Ранее «Одесская жизнь писала», что Сафьяновская громада Измаильского района сделала мощный подарок к новогодним праздникам бойцам на фронте, приобретя 37 FPV-дронов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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