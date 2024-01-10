Одеська влада закуповує кілька тисяч дронів на фронт: подробиці

Тендер та його результати опубліковано на платформі держзакупівель Prozorro.

Учасників аукціону було два – ТОВ “Вирій Дрон” та ТОВ “Техавтофарт Південь”. І можливо це вплинуло на те, що очікувана сума за закупівлю дронів знизилась. Адже згідно з тендерною документацією, первісна вартість склала 48 млн 750 тис. гривень. А переможець тендеру – ТОВ “Техавтофарт Південь” – оголосив вартість за 30 комплектів на два мільйони меншу.

Переможець аукціону має постачати по десять комплектів безпілотників щомісяця до 1 квітня. Перша партія має надійти замовнику не пізніше 1 лютого 2024 року.

Замовником дронів для військових виступив Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Підписати угоду та закупити дрони у міськради вийшло з третього разу. Адже попередній аукціон відбувся, та не був укладений договір, оскільки переможець тендеру не надав зразок комплекту для тестування та перевірки технічних характеристик.

Раніше “Одеське життя писало”, що Саф’янівська громада Ізмаїльського району зробила потужний подарунок до новорічних свят бійцям на фронті, придбавши 37 FPV-дронів.