Одесские Пункты Несокрушимости возьмут под охрану

Речь о муниципальных пунктах несокрушимости. А охранять их будет городская же «Муніципальной варта».

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Необходимость в охране возникла после того, как недобросовестные одесситы пытались украсть из «Пунктов Несокрушимости» такое оборудование как роутеры и даже генераторы.

Государство-террорист россия не оставляет попыток уничтожить энергетическую структуру Украины. Поэтому отключения света случаются часто и потому стабильная работа пунктов несокрушимости сейчас очень важна. Ведь там люди могут погреться, зарядить гаджеты и выйти в интернет.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о пострадавшем сотруднике ЖКС. Мужчина не дал ворам украсть генератор из пункта несокрушимости, за что те сильно избили его.