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Мародеры пытались украсть генератор из «Пункта несокрушимости» в Одессе

Мародеры пытались украсть генератор из «Пункта несокрушимости» в Одессе

В Одессе преступники хотели поживиться генератором, который питал током один из Пунктов Несокрушимости. Злоумышленникам помешал сотрудник ЖКС, которого они избили.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

«В городской клинической больнице №1 находится Федор Топов, старший мастер второго участка ЖКС Порто-Франковский. Работника ЖКС избили неизвестные, когда он не дал украсть генератор, работавший в одном из городских Пунктов несокрушимости», – говорится в сообщении.

Медики поставили пострадавшему следующий диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Сейчас состояние Федора Топова стабильное, он идет на поправку.

В больницу к пострадавшему наведался мэр Одессы Геннадий Труханов. Он поблагодарил героя за смелость и пожелал скорейшего выздоровления.

«Просьба ко всем одесситам: надо сплачиваться. Надо самоорганизовываться, ведь без этого такие случаи будут все чаще. Мы должны позаботиться друг о друге. И бок о бок пройти это испытание», — обратился к одесситам Геннадий Труханов.

Пункт несокрушимости (незламності – укр.) – такое название придумали для мест, где в случае критической ситцации можно будет согреться, приготовить еду, зарядить телефоны и ноутбуки.

Такие пункты оборудованы печами, генераторами, необходимой мебелью. Также в пунктах несокрушимости будут местами для приготовления пищи, комнаты матери и ребенка.

Полезная информация:

Также адреса и возможности каждого Пункта Несокрушимости в Одессе можно посмотреть на интерактивной карте:

КАРТА

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Редакция ПРОФИЛЬ

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