Мародеры пытались украсть генератор из «Пункта несокрушимости» в Одессе

В Одессе преступники хотели поживиться генератором, который питал током один из Пунктов Несокрушимости. Злоумышленникам помешал сотрудник ЖКС, которого они избили.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
«В городской клинической больнице №1 находится Федор Топов, старший мастер второго участка ЖКС Порто-Франковский. Работника ЖКС избили неизвестные, когда он не дал украсть генератор, работавший в одном из городских Пунктов несокрушимости», – говорится в сообщении.
Медики поставили пострадавшему следующий диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.
Сейчас состояние Федора Топова стабильное, он идет на поправку.
В больницу к пострадавшему наведался мэр Одессы Геннадий Труханов. Он поблагодарил героя за смелость и пожелал скорейшего выздоровления.
«Просьба ко всем одесситам: надо сплачиваться. Надо самоорганизовываться, ведь без этого такие случаи будут все чаще. Мы должны позаботиться друг о друге. И бок о бок пройти это испытание», — обратился к одесситам Геннадий Труханов.
Пункт несокрушимости (незламності – укр.) – такое название придумали для мест, где в случае критической ситцации можно будет согреться, приготовить еду, зарядить телефоны и ноутбуки.
Такие пункты оборудованы печами, генераторами, необходимой мебелью. Также в пунктах несокрушимости будут местами для приготовления пищи, комнаты матери и ребенка.
Полезная информация:
- Где в Одессе зарядить телефон и другие гаджеты: адреса по районам
- Где в Одессе зарядить телефон и погреться: адреса
Также адреса и возможности каждого Пункта Несокрушимости в Одессе можно посмотреть на интерактивной карте: