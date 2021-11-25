Одесские полицейские лишились новенького дрона за 1,5 млн грн: его сбили военные

Причина – отсутствие координации между силовыми ведомствами. Полиция проводила учения недалеко от армейских складов и не предупредила об этом военных.

Новость о том, что одесские полицейские лишились мультикоптера DJI Matrice 300 RTK сообщило издание «Думская«.

Потерянный беспилотник был приобретен совсем недавно, в конце октября. Полиция Одессы принимала участие в антитеррористических учениях в районе неработающего нефтеперерабатывающего завода.

Но место для запуска было выбрано неподходящее: поблизости расположены склады горюче-смазочных материалов украинской армии.

Операторы дрона потеряли с ним связь спустя 10 минут после запуска. Оказалось, что охрана складов, заметив подозрительный объект. Решила не рисковать и один из военнослужащих сбил его из автомата.

Вскоре ситуация прояснилась. Остатки беспилотника военные передали полицейским.

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Издание отмечает, что по странному стечению обстоятельств глава Нацполиции в Одесской области Николай Семенишин со вчерашнего дня ушел в очередной отпуск.

Сбитый дрон был довольно габаритным: его диагональ 90 см, а взлетная масса 9 кг. Но самым ценным на нем было оборудование. Устройство оснастили спутниковой системой позиционирования, системой инфракрасных датчиков, тепловизором, камерой с зумом, камерой с широкоугольным объективом и лазерным дальномером.

Одесская полиция заплатила за него 1 млн 454 тыс. грн.

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